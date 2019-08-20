"Черниговгаз Сбыт": количество обращений в контакт-центр выросло почти в два раза

Контакт-центр (пресс-служба "Черниговгаз Сбыта")

Такой рост обращений связан с удобством сервиса и улучшением его доступности

За 7 месяцев 2019 года потребители газа Черниговской области более 170 тыс. раз обращались в контакт-центр ООО "Черниговгаз Сбыт". Это на 90% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В среднем ежемесячно на телефон контакт-центра поступает около 25 тыс. обращений. Львиная доля из них (67%) - по задолженности.

"В первую пятерку наиболее популярных вопросов входят: задолженность - 115 тыс. обращений, консультации по квитанциям - около 30 тыс., 11,7 тыс. клиентов выясняли состояние лицевого счета, 9 тыс. - консультировались по работе личного кабинета, а более 1 тыс. - интересовались льготами и субсидиями", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, ООО "Черниговгаз Сбыт" системно работает над совершенствованием дистанционных способов общения с компанией, чтобы упростить клиентам получение необходимой информации и ускорить обратную связь. Кроме контакт-центра, личного кабинета на сайте 104.ua и мобильного приложения 104 Mobile для Android, недавно еще был разработан чат-бот 7104ua в мессенджере Viber и запущено мобильное приложение 104 Mobile Light для пользователей iPhone. Каждый из сервисов поддерживает функцию проверки баланса лицевого счета. А в мобильных приложениях реализована возможность управлять несколькими лицевыми счетами с одного устройства.

"Чтобы самостоятельно контролировать состояние лицевого счета, размер начисленной льготы, распечатывать квитанции и осуществлять онлайн оплаты за газ, нашим клиентам достаточно зарегистрировать личный кабинет на сайте 104.ua. Для этого необходимо знать сумму последнего платежа, номер лицевого счета и иметь электронную почту", - рассказывает директор "Черниговгаз Сбыта" Иван Луста.

Кроме того, для удобства клиентов и экономии их времени компания запустила дополнительный сервис в Личном кабинете - функцию "Callback". С его помощью можно заказать обратный звонок оператора контакт-центра. Таким образом потребители в течение года связались с газовой компанией 4,5 тыс раз.