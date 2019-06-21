"Черниговгаз Сбыт" добился рекордно высокого уровня расчетов

По состоянию на 1 июня 2019 года компания "Черниговгаз Сбыт" достигла значительного роста расчетов бытовых потребителей. Они достигли 95%, что почти в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 67,9%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В течение января-мая 2019 года ООО "Черниговгаз Сбыт", как поставщик газа со спецобязательствами, перечислил на счет оптового поставщика газа НАК "Нафтогаз" 880 млн гривен, оплаченных бытовыми потребителями Черниговского региона. Большая часть этих средств - почти 90%, является долей группы "Нафтогаз", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, улучшению платежной дисциплины в компании обязаны настойчивой работе с должниками.

"Самым действенным рычагом воздействия на неплательщиков остается уведомление с долговыми требованиями. По нашим наблюдениям 30% должников погашают неплатежи уже в первые дни после получения такого письма. В течение года "Черниговгаз Сбытом" отправлено 18,4 тыс. писем-предупреждений о прекращении газоснабжения на сумму 96,7 млн гривен. Более 10 тыс. потребителей погасили долги на сумму 53,1 млн гривен, - информирует директор "Черниговгаз Сбыта" Иван Луста. - Однако обойтись без отключения удается не всем. Сейчас без газа остаются около 4,7 тыс домохозяйств-должников".

В пресс-службе отметили, что одним из методов стимуляции расчетов по накопленной задолженности является заключение договоров реструктуризации. Таким образом, за этот период, и по ранее заключенным договорам, компании удалось собрать более 2 млн гривен платежей. Всего за 5 месяцев 2019 года путем реструктуризации долгов пошли 122 потребителя.

"Действенно влияет на сокращение расхождений между фактически потребленным и оплаченным газом постепенное уменьшение нормовиков. На сегодня в области осталось около 1,4% таких газифицированных домохозяйств. Только за последний год около 800 потребителей перешли на использование газа по показаниям приборов учета. Анализ, проведенный специалистами ООО "Черниговгаз Сбыт", показывает, что при устранении регуляторных ошибок правительства, в частности заниженных норм потребления, можно надеяться на еще больший процент платежей бытовых потребителей. Сейчас клиенты ООО "Черниговгаз Сбыт" могут воспользоваться рядом онлайн сервисов для быстрой и удобной оплаты энергоресурса. Это пять платежных систем в Личном кабинете на сайте 104.ua, два мобильных приложения 104 Mobile,104 Mobile Light и созданый в этом году сервис чат-бот "7104ua" у Viber", - говорится в сообщении.