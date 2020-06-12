"Черниговгаз Сбыт": 70% потребителей задолжали компании за газ

Задолженность перед ООО "Черниговгаз Сбыт" имеют 70% потребителей газа области. По состоянию на 1 июня 249 тыс. клиентов компании не заплатили за газ почти 416 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"На время карантина "Черниговгаз Сбыт" не применял штрафные санкции за просрочку оплаты за потребленный газ. Также был введен мораторий на прекращение поставки газа потребителям, которые имеют долги за газ. Но саму оплату за газ, как и за другие коммунальные услуги, правительство не отменяло. То же рост задолженности после окончания карантина влечет за собой ответственность, вплоть до отключения газа", - говорится в сообщении.

Чтобы предотвратить отключения, "Черниговгаз Сбыт" с начала года сообщил о существующей задолженность 13,4 тыс. потребителям. По словам пресс-службы, в случае дальнейших неуплат, после окончания карантина компания будет вынуждена обращаться в суд. До введения карантина в суд уже было направлено 99 исков к должникам на сумму 975 тыс. гривен.

"Клиенты ООО "Черниговгаз Сбыт" имеют возможность оплатить счета за газ дистанционно. Для них работают онлайн-сервисы сайта 104.ua: личный кабинет, мобильные приложения для Android и iOS, а также вайбер-бот. Также была разработана экспресс-регистрация, которая позволяет создать личный кабинет на сайте 104.ua всего за один звонок. Для этого нужно позвонить с мобильного телефона в контакт-центр по номерам 067 65-64-104 или (0462) 61-62-04 и сообщить оператору номер лицевого счета (он есть в квитанции каждого клиента). Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему", - говорится в сообщении.

"Черниговгаз Сбыт" благодарен всем, кто платит за потребленный газ вовремя, и призывает не накапливать долги, с которыми будет сложно рассчитаться и которые будут ставить под угрозу стабильность газоснабжения. В пресс-службе отметили, что скачать счета для оплаты услуг, не дожидаясь бумажные, можно в личных кабинетах на сайте 104.ua и в viber-боте 7104.