"Черниговгаз Сбыт": более 17 тысячам семей вернули остатки субсидий на газ

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Остаточные средства по сэкономленным субсидиям потребители смогут увидеть в квитанциях за июль

На выполнение требований Постановления КМУ №595, в июле 2019 года "Черниговгаз Сбыт" провел повторный пересчет остатков государственных дотаций на оплату природного газа. Средства в сумме 24,4 млн гривен было возвращено на счета 17,2 тыс. получателей субсидий. Об этом сообщает пресс-служба компании.

19 июля текущего года вступили в силу изменения в Порядок расчета и возврата в бюджет неиспользованных сумм субсидий, утвержденный Постановлением КМУ №534 от 23.08.2016 г. На основании этого компания "Черниговгаз Сбыт" вернула на лицевые счета субсидиантов 24,4 млн гривен, неиспользованных в течение отопительного сезона 2018-2019 гг. Повторный пересчет произошел по 17174 домохозяйствам Черниговской области.

"Несмотря на то, что государство пока что не вернула соответствующие суммы на счет компании, мы уже отреагировали на требования нового Постановления КМУ и провели повторный пересчет, - сообщил директор "Черниговгаз Сбыта" Иван Луста. - Указанная сумма не является монетизированной. И потребители не смогут получить эти средства наличными. В автоматическом режиме они будут списываться с лицевого счета клиентов и пойдут на оплату будущих платежей за газ".

По словам пресс-службы, остаточные средства по сэкономленным субсидиям потребители смогут увидеть в квитанциях за июль. Кроме того, платежный документ будет содержать соответствующее разъяснение нововведений. А пользователи личного кабинета на сайте 104.ua в ближайшее время смогут ознакомиться с обновленным балансом своего счета.

"Процедура повторного пересчета приведет к уменьшению дебиторской задолженности и поможет снять социальную напряженность, которая возникла вследствие неурегулированности законодательства. Однако по 8496 клиентам до сих пор остается неопределенным период получения субсидий. С февраля 2019 года поставщик газа был лишен доступа к любым данным по получателям субсидий, поэтому для уточнения информации по этим потребителям "Черниговгаз Сбыт" отправил соответствующий запрос на управление соцзащиты", - говорится в сообщении.

В компании также напомнили, что по состоянию на май в 18,8 тыс. клиентов ООО "Черниговгаз Сбыт" оставались неиспользованными 39,7 млн гривен государственных компенсаций на оплату газа, начисленных до 1 февраля 2019 года. Учитывая действующие нормы Постановления № 534, компания, как поставщик газа из спецообязательствами, перечислила субсидийные остатки государственной казны.