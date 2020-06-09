"Черниговгаз" получил почти полмиллиона неидентифицированных платежей

Газовый вентиль (УНИАН)

Все платежи, в которых не указаны номер лицевого счета или адрес, "зависают" в системе

По состоянию на 1 июня АО "Черниговгаз" не смогло зачислить на лицевые счета потребителей 442 тыс. гривен за распределение газа. Такая ситуация возникает, если при оплате через банк или платежный сервис не указаны номер лицевого счета или адрес.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Компания не может зачислить средства на счет потребителя в случае, если их владелец неизвестен. Все платежи, в которых не указаны номер лицевого счета или адрес, "зависают" в системе, а на счете потребителя накапливается задолженность. АО "Черниговгаз" подчеркивает - при оплате в банке или через онлайн-сервисы нужно обязательно указывать лицевой счет и адрес, а квитанцию об оплате сохранять. С ее помощью можно будет зачислить платеж, если идентификационные данные не были указаны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что если в течение 10 дней после оплаты через онлайн-сервисы 104.ua потребитель не видит зачисления средств или после уплаты через банк получил уведомление о задолженности - скорее всего, его неидентифицированный платеж за отсутствия личных данных.

"Чтобы это исправить, необходимо написать письмо на электронную почту contact@cn.104.ua. Приложить копию квитанции (скан-копию или качественное фото) об оплате, указать адрес и номер лицевого счета, на который нужно зачислить средства. Или же обратиться в ближайший Центр обслуживания клиентов", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, на данный момент потребители задолжали компании 13,3 млн гривен. За полученные услуги в мае рассчитались лишь 77%. Такой уровень расчетов ставит под угрозу безаварийную работу сетей и оборудования и стабильную подачу газа.

"Напоминаем, что оплатить за доставку газа можно дистанционно с помощью онлайн-сервисов 104.ua личного кабинета на сайте 104.ua чат-боту 7104ua в Viber или Telegram, мобильного приложения 104Mobile для Android, мобильного приложения 104Mobile Light для iPhone. Также для потребителей АО "Черниговгаз" действует экспресс-регистрация, с помощью которой личный кабинет можно получить, просто позвонив в контакт-центр 067 65 64 104, (0462) 61-62-04. Звонить нужно с мобильного - его номер будет логином в кабинет, и назвать оператору номер лицевого счета ( он есть на квитанциях всех клиентов). Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему и сможет пользоваться через телефон или компьютер", - говорится в сообщении.

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Автор: Мария Тарарыева