"Черниговгаз" полностью выполнил условия анбандлинга

"Выход из состава учредителей - то есть полное разделение собственности - является высшим уровнем анбандлинга. Если в Евросоюзе, при разделении операторов ГРМ и компаний-поставщиков, допускается сохранение миноритарных пакетов акций, то АО "Черниговгаз" более жестко соблюдало нормы европейского законодательства при проведении процедуры анбандлинга в Украине. Таким образом, обеспечено отсутствие какого-либо влияния на принятие решений и операционную работу компаний-поставщиков согласно антимонопольным нормам ЕС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что компания последовательно, начиная с июля 2015 года, реализовала все этапы анбандлинга с соблюдением сроков и процедур, предусмотренных Законом Украины "О рынке природного газа", а также в соответствии с нормами Директивы 2009/73/ЕС в рамках Третьего энергетического пакета:

юридическое разделение, создание независимой компании-поставщика;

функциональное распределение, которое обеспечено как за счет разделения управления, так и независимой работы руководства;

разделение учетной деятельности с обеспечением полной независимости и публичного контроля как за счет публикаций на сайте АО "Черниговгаз", так и ежегодного аудита финансовой отчетности оператора ГРМ;

информационное деление-от использования территориально обособленных офисов, запрета на совмещение деятельности до подписания соглашений о неразглашении информации и других гарантий конфиденциальности;

разделение идентичности компаний с использованием отдельных брендов, маркетинговой политики.

"В полном соответствии с нормами Третьего энергетического пакета, положениями директивы 2009/73/ЕС и Закона Украины "О рынке природного газа", оператор ГРМ ежегодно отчитывается в программе соответствия о статусе анбандлинга. Осуществляет отчет специально уполномоченное лицо-комплаенс офицер, назначение которого согласовывает НКРЭКУ", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, все проведенные действия по анбандлингу АО "Черниговгаз", наряду с другими операторами ГРМ, получили высокую оценку Секретариата Энергетического сообщества - в отчете этой организации за 2020 год статус имплементации процесса анбандлинга в Украине оценен в 90%.