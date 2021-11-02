"Черниговгаз" подготовил газораспределительные сети к новому отопительному сезону

"Вместо изношенных ШГРП для потребителей будут работать современные, с итальянскими регуляторами давления и надежной автоматикой безопасности. Именно ШГРП регулируют и поддерживают давление газа на уровне, необходимом для работы бытовых газовых приборов, а также очищают его от возможных механических примесей. Новые шкафные пункты будут обеспечивать бесперебойное газоснабжение в 8 тысяч домов", - говорится в сообщении.

Также, по словам пресс-службы, оператор ГРМ завершает реконструкцию 10 ГРП. Эти работы включают замену устаревшего технологического оборудования, установку новых регуляторов давления, предохранительно-сбросных и предохранительно-запорных клапанов, газовых фильтров. Среди реконструированных ГРП и один из старейших в области в городе Корюковка, который обеспечивает газоснабжение до полутысячи домохозяйств.

"Проведены капитальные ремонты 13 станций катодной защиты, которые защищают газопроводы от воздействия внешних факторов, коррозии и разрушения. Отремонтированные СКЗ защищают более 12 тысяч километров сетей. Самые масштабные ремонты станций были проведены в селе Шестовица, на улицах Бакуринского и Бланка в Чернигове", - говорится в сообщении.

Работы по подготовке сетей к отопительному сезону (пресс-служба "Черниговгаза")

Кроме того, в пресс-службе отметили, что АО "Черниговгаз" провел все необходимые текущие работы по подготовке сетей к отопительному сезону – проверка газорегулюючого оборудования, регламентные работы и настройки, чтобы обеспечить бесперебойное газоснабжение до 357 тысяч бытовых и свыше 2 тысяч промышленных потребителей газа Черниговской области.

"Выполнение таких мероприятий происходит за счет тарифных средств и при условии своевременных оплат потребителями за услуги по распределению природного газа", - говорится в сообщении.