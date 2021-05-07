"Черниговгаз" передал в суд дела 292 должников за распределение газа

Газовики констатируют - вынуждены подавать в суд. Ведь средства за оказанную услугу являются главным источником финансирования деятельности газораспределительной компании.

Предприятие направляет их на выполнение инвестиционной программы и обслуживание газораспределительной системы области - а это 14 тысяч километров газопроводов и 2,2 тысячи ГРП и ШГРП, десятки тысяч другого оборудования; содержание аварийно-диспетчерской службы; оплата труда специалистов; уплата государственных налогов.

"Как показывает статистика, около половины потребителей, дела которых передают в суд, сразу рассчитываются с долгами. Остальные - в судебном порядке. Кроме суммы долга, потребители оплачивают судебные издержки, исполнительный сбор - иногда эта сумма может оказаться больше, чем сам долг. Должникам грозит потеря субсидии. Поэтому не стоит накапливать долги и доводить ситуацию до их принудительного взыскания", - говорит коммерческий директор АО" Черниговгаз "Владимир Хилько.

Сейчас АО "Черниговгаз" проводит подготовку к следующему отопительному сезону. В этом году компания инвестирует в развитие газораспределительной системы области 36,5 миллионов гривен. Поскольку газопроводы в подавляющем большинстве строились еще в советское время, они требуют значительных капиталовложений.

Всего в 2021 году компания по инвестпрограмме планирует заменить 71 ШГРП и реконструировать 10 ГРП; провести капремонт 13 станций электрохимической защиты, которые защищают от коррозии 12,3 тыс. км газопроводов; заменить 910 домовых регуляторов давления и 8,4 тысячи непригодных счетчиков.

К примеру, в Семеновке компания уже установила новый шкафной газорегулирующий пункт производства Львовского завода RGC Production. ШГРП регулируют и поддерживают стабильное давление газа в системе и предотвращают его прыжки. Установленный ШГРП имеет несколько степеней защиты, минимизирует утечки газа и аварийные ситуации, и позволяет бесперебойно распределять газ в полтысячи домов.

Такие же ШГРП "Черниговгаз" установил вместо 2-х старых, которые уже отработали более 30 лет, в Сновске. Они будут обеспечивать газом более 600 потребителей.