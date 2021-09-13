"Черниговгаз" обследовал более 600 км подземных газопроводов с помощью мобильной лаборатории

"Таких автомобилей в Украине всего три. РГК оснастил их современными приборами французской компании Gazomat. Они способны улавливать наименьшую концентрацию газа на расстоянии 8 метров при скорости автомобиля до 40 километров в час. На бампере установлены 8 датчиков, которые анализируют воздух на наличие метана. Вероятное место повреждения газопровода фиксируется на карте, программа оповещает об этом сигналом, указывает концентрацию метана. После этого специалисты с помощью ручного детектора устанавливают точное место утечки. Это позволяет газовикам вовремя провести ремонтные работы и предотвратить аварийные ситуации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что выявление утечек на наземных и подземных газопроводах, а также ремонт и замена этих газопроводов - одна из задач АО "Черниговгаз" как оператора ГРМ.

"Такие работы входят в комплексно-приборного обследования газопроводов, которое является частью тарифа на распределение газа", - объясняет главный инженер АО "Черниговгаз" Евгений Денисенко.

Обычно газопроводы обходят пешком бригады комплексно-приборного обследования (КПО).

"Бригады комплексно-приборного обследования проходят в день от 5 до 7 километров со специальными приборами. Таких бригад у нас 4 , за прошлый год они прошли 3700 километров. Конечно же, эта лаборатория очень ускоряет поиск утечек, ведь она может в течение месяца обследовать и до 1000 километров газопроводов – в зависимости от местности передвижения", - рассказывает начальник службы контроля за производством АО "Черниговгаз" Александр Барыкин.