"Черниговгаз": новый тариф позволит модернизировать сети

НКРЭКУ утвердила новую методику расчета тарифа на основе заказанной мощности

Новый тариф АО "Черниговгаз" на доставку газа позволит компании получить нужный ресурс для обслуживания и модернизации сетей. Именно это позволит повысить безопасность и бесперебойность распределения природного газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Новый тариф даст возможность проводить бесплатную замену счетчиков, сформировать обменный фонд счетчиков для населения. Для АО "Черниговгаз" в новом тарифе на обменный фонд и замену счетчиков предусмотрено 27,752 млн гривен. Этого хватит для создания обменного фонда в размере 2,652 тыс. индивидуальных счетчиков, что составляет приблизительно 98,5% от потребностей на 2019 год, и замены 15,643 тыс. индивидуальных счетчиков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 7 октября НКРЭКУ утвердила новую методику расчета тарифа на основе заказанной мощности. Плата за доставку газа теперь отделена от стоимости газа и будет уплачиваться отдельно.

" 74% потребителей считают отделение платы за доставку газа от общего счета за газ более прозрачным и понятным, чем действующая система начислений. Это один с результатов первого в Украине опроса потребителей энергетических услуг, результаты которого 17 сентября обнародовал Киевский международный институт социологии", - говориться в сообщении.

По словам пресс-службы, стоимость самой услуги зависит от объема газа, потребленного потребителем за предыдущий год и будет выплачиваться равными частями ежемесячно. "Потребители, которые используют большую часть газа зимой смогут снизить нагрузку на семейный бюджет. Равномерные платежи в течение года позволят операторам ГРМ постоянно получать нужный ресурс для обслуживания и модернизации сетей. А это даст возможность обеспечить аварийно-диспетчерскую службу необходимыми материалами для повышения безопасности газоснабжения для потребителей Черниговской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что средства с ежемесячного платежа будут направлены на:

71% - поддержание текущей работы сети;

11% - материалы и другое;

10% - налоги;

6% - инвестиции;

2% - установка и обслуживание счетчиков.

"На протяжении 2014-2018 годов АО "Черниговгаз" получило от деятельности по распределению природного газа убытки на сумму 396,4 млн гривен. Только в текущем году компания получит убытки на сумму 257 млн гривен. К сожалению, НКРЭКУ в структуре нового тарифа предусмотрела очень медленное возмещение убытков за предыдущие периоды", - говорится в сообщении.