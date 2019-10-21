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"Черниговгаз": новый тариф позволит модернизировать сети

Новости » Энергетика    21.10.2019 - 15:20
"Черниговгаз": новый тариф позволит модернизировать сети
Иллюстративное фото (dtek.com)

НКРЭКУ утвердила новую методику расчета тарифа на основе заказанной мощности

Новый тариф АО "Черниговгаз" на доставку газа позволит компании получить нужный ресурс для обслуживания и модернизации сетей. Именно это позволит повысить безопасность и бесперебойность распределения природного газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Новый тариф даст возможность проводить бесплатную замену счетчиков, сформировать обменный фонд счетчиков для населения. Для АО "Черниговгаз" в новом тарифе на обменный фонд и замену счетчиков предусмотрено 27,752 млн гривен. Этого хватит для создания обменного фонда в размере 2,652 тыс. индивидуальных счетчиков, что составляет приблизительно 98,5% от потребностей на 2019 год, и замены 15,643 тыс. индивидуальных счетчиков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 7 октября НКРЭКУ утвердила новую методику расчета тарифа на основе заказанной мощности. Плата за доставку газа теперь отделена от стоимости газа и будет уплачиваться отдельно.

" 74% потребителей считают отделение платы за доставку газа от общего счета за газ более прозрачным и понятным, чем действующая система начислений. Это один с результатов первого в Украине опроса потребителей энергетических услуг, результаты которого 17 сентября обнародовал Киевский международный институт социологии", - говориться в сообщении.

По словам пресс-службы, стоимость самой услуги зависит от объема газа, потребленного потребителем за предыдущий год и будет выплачиваться равными частями ежемесячно. "Потребители, которые используют большую часть газа зимой смогут снизить нагрузку на семейный бюджет. Равномерные платежи в течение года позволят операторам ГРМ постоянно получать нужный ресурс для обслуживания и модернизации сетей. А это даст возможность обеспечить аварийно-диспетчерскую службу необходимыми материалами для повышения безопасности газоснабжения для потребителей Черниговской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что средства с ежемесячного платежа будут направлены на:

71% - поддержание текущей работы сети;

11% - материалы и другое;

10% - налоги;

6% - инвестиции;

2% - установка и обслуживание счетчиков.

&quot;Черниговгаз&quot;: новый тариф позволит модернизировать сети

"На протяжении 2014-2018 годов АО "Черниговгаз" получило от деятельности по распределению природного газа убытки на сумму 396,4 млн гривен. Только в текущем году компания получит убытки на сумму 257 млн гривен. К сожалению, НКРЭКУ в структуре нового тарифа предусмотрела очень медленное возмещение убытков за предыдущие периоды", - говорится в сообщении.

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