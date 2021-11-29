"Черниговгаз": клиенты могут купить газовые котлы в 104.ua Клиентских пространствах

С начала года специалисты по капитальному строительству "Черниговгаза" газифицировали 9 промышленных объектов, 111 частных домов и 8 многоэтажек. Застройщики приобрели у компании 308 котлов, еще более 400 клиентов заказали в индивидуальном порядке, в том числе в составе услуг "под ключ".

Об этом сообщает пресс-служба "Черниговгаза".

В новостройке на улице Волковича в Чернигове специалисты компании установили 98 котлов "Протерм Ягуар", которые застройщик приобрел у АО "Черниговгаз".

"Приобрели такие котлы в пакете услуг "газификация под ключ" от "Черниговгаза", потому что этот производитель является лидером по СНГ, нет замечаний ни при монтаже, ни при эксплуатаци", - объясняет Максим Ющенко, представитель застройщика "Денар-Люкс".

В "Черниговгазе" доступны для приобретения котлы от разных производителей, с различными техническими параметрами – можно выбрать под любые индивидуальные потребности. Объединяют их важные общие черты – они не просто имеют лицензии и сертификаты качества, но и отвечают особенностям украинских газораспределительных систем. Кроме того, имеют высокие КПД, теплоотдачу и класс производительности, а следовательно, позволяют экономно потреблять газ.

"Подобрать и приобрести котел по индивидуальным потребностям можно в 104.ua Клиентских пространствах, где это помогут сделать персональные менеджеры. Они же сопровождают весь процесс газификации или реконструкции, если клиент заказывает услугу "под ключ", - рассказывает начальница регионального управления офлайн-обслуживание 104.ua Клиентского пространства Алла Леоненко.

Именно такой воспользовался застройщик и для этой новостройки – специалисты "Черниговгаза" разработали проект для нестандартного присоединения, проложили наружные и внутренние газопроводы, установили котлы и счетчики, а также индивидуальные выносные отключающие устройства в каждой квартире. Такими же оборудованы и квартиры в ЖК "Мечта" на проспекте Мира в Чернигове, в котором "Черниговгаз" также спроектировал систему газоснабжения для индивидуального отопления.

"Подобрать и заказать газовое оборудование и услуги можно во всех 104.ua Клиентских пространствах региона, которые обслуживают клиентов АО "Черниговгаз", - говорит начальница регионального управления офлайн-обслуживание 104.ua Клиентского пространства Алла Леоненко.