"Черниговгаз": долги за распределение газа превысили 28 млн гривен

Газовый вентиль (104.ua)

АО "Черниговгаз" распределяет газ нескольким категориям потребителей: населению, теплогенерирующим предприятиям, промышленности и бюджетным учреждениям. Наибольшая доля распределения - у населения (38% объемов распределенного газа) и тепловиков (51%). Эти же категории потребителей – главные должники. В общем они задолжали компании 28,4 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба "Черниговгаза".

"Долг населения по состоянию на 1 октября – 11,2 миллиона. То есть каждый 5-й потребитель в настоящее время имеет задолженность за распределение. В среднем это около 150 гривен по лицевому счету. Если мы будем взимать эти долги принудительно, то должники будут платить еще и судебные издержки, которые могут в десятки раз превышать сумму самой задолженности", - говорит коммерческий директор АО "Черниговгаз" Сергей Савченко.

По словам пресс-службы, сейчас компания не применяет за просрочку оплаты такие санкции, как штрафы и отключения. Однако во время карантина нет моратория на взыскание долгов в судебном порядке. В сложившихся условиях предприятие вынуждено прибегать к крайним мерам - должникам направлено 32 тысячи писем о задолженности, сейчас компания подала в суд около 200 исков.

"Почти 19 тысяч абонентов накопили долг в 4,6 млн гривен, не уплатив за распределение ни разу с начала года. В привычных условиях таких абонентов, по Кодексу ГРС, газораспределительная компания должна отключать от газоснабжения. И это может произойти после окончания карантина, если они не рассчитаются с долгами. Должники же, которые имеют льготы и субсидии, рискуют остаться без государственной помощи – компания передает в органы соцзащиты списки потребителей, имеющих задолженность более 3 месяцев. Таких в области 11 тысяч", - говорится в сообщении.

Еще 17,2 млн – это долги за распределение 3-х теплогенерирующих предприятий, 2 из которых рискуют не начать отопительный сезон вовремя: "НежинТеплоСети" (2,8 млн гривен долга), "Прилукитепловодоснабжение" (2,4 млн гривен долга) и "Облтеплокоммунэнерго" (11,8 млн гривен долга). При этом лишь Облтеплокоммунэнерго обратилось в Черниговгаза с письмом о реструктуризации долга.

"Мы не видим пока, как выйти из ситуации с долгами по Нежину и Прилуках. Нет никаких гарантий ни со стороны органов власти, ни этих предприятий относительно уплаты долгов. А мы по Кодексу ГРМ не можем распределять газ должникам", - сказала председатель правления АО "Черниговгаз" Алла Яровая.

АО "Черниговгаз" благодарит тех потребителей, которые платят вовремя и заранее. Именно благодаря этим платам компания может выполнять обслуживание и ремонты. Платеж за распределение – это не платеж "за трубу", как можно иногда услышать.

"Труба получает статус газопровода, лишь когда она передает газ. А газопровод не может существовать без ГРП, ШГРП, задвижек и десятков тысяч устройств. Все это - газораспределительная система, на содержание которой и идут деньги из тарифа. А также на работу аварийно-диспетчерской службы 104. Это такая же экстренная служба, как и, например, спасатели или скорая. Но если работа последних финансируется из бюджета, то работа аварийной газовой службы – только с тарифа", - поясняет председатель правления АО "Черниговгаз" Алла Яровая.

По данным исследования Центра Разумкова, проведенного в сентябре этого года, лишь 0,7% опрошенных украинцев сталкивались с прерыванием газоснабжения и еще 3,2% имели такие случаи время от времени.

"Итак, распределение природного газа остается самой стабильной среди всех коммунальных услуг. Несмотря на сложную ситуацию с расчетами, "Черниговгаз" выполняет свои обязательства – до начала отопительного сезона заменил 23 шкафных газорегулирующих пункты, профинансировал приобретение 46 ШГРП, провел ремонты на 441 ГРП, из них на 9 – полную реконструкцию, отремонтировал или заменил 358 задвижек, обследовал более 1700 км подземных газопроводов, поверил 14 тысяч бытовых счетчиков и заменил 8 тысяч непригодных", - говорится в сообщении

В компании объясняют, что плата за распределение не является каким-то новым платежом, и ранее входила в стоимость кубометра газа. И лишь с начала 2020 года, в связи с реформированием рынка газа в Украине по европейским стандартам, эту плату вынесен в отдельную квитанцию.

"Она зависит от индивидуального объема потребления в прошлом газовом году. В январе 2021 года потребители получат платежки, рассчитанные уже на основе газового года, который длился с 1 октября 2019 по 30 сентября 2020. Для расчета сумма кубов газа, потребленного за газовый год, делится на 12 месяцев и умножается на тариф. Так получаем стоимость распределения на месяц. Кстати, систему начисления платы за распределение газа равными частями в течение года тоже было создано в интересах потребителей: это позволяет им уменьшить финансовую нагрузку в осенне-зимний период", - говорится в сообщении.