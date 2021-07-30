"Черниговгаз": 86 многоэтажек заказали ТО внутридомовых сетей

Около 20 утечек газа на фасадном газопроводе одной многоэтажки обнаружили специалисты "Черниговгаза". Подобные ситуации и аварийные отключения газоснабжения можно предотвратить при условии своевременного проведения технического обслуживания внутридомовых газовых сетей.

"Это дом на 500 квартир с автономным отоплением, и хорошо, что эта ситуация случилась не в отопительный сезон. В нем провели техническое обслуживание внутридомовых газовых систем, устранили все технические неисправности, и жители могут безопасно пользоваться газом. Хочу также опровергнуть ошибочное представление о том, что новостройки не нуждаются в таком обслуживании сетей. Кроме возраста, на состоянии газопроводов сказываются и внешние факторы - смена температур, которая влияет на физические свойства металла и резьбовых соединений, механические повреждения и так далее", - отметила председатель правления АО "Черниговгаз" Алла Яровая во время круглого стола в Прилуцком горсовете с председателями ОСМД и руководителями компаний-управителей.

В пресс-службе отметили, что это уже четвертая встреча руководства оператора ГРМ с представителями общин за последнее время. Круглые столы прошли также в Новгород-Северском, Нежинском районах и Чернигове.

Представители оператора ГРМ обсудили с участниками встречи необходимость проведения технического обслуживания внутридомовых сетей. За их состояние, согласно действующему законодательству, ответственны собственники и совладельцы и управители домов. Для проведения ТО сетей они могут самостоятельно выбрать специализированную организацию и заключить с ней соглашение.

"ТО внутридомовых сетей - это не монопольная услуга. Но, выбирая организацию, которая ее предоставлять, нужно учитывать опыт проведения таких работ, опыт и профессионализм персонала, оборудования и тому подобное",- заметила Алла Яровая.

Сейчас 18 прилуцких многоэтажек уже заключили соглашения на проведение ТО с "Черниговгазом". По области к оператору ГРМ за этой услугой обратились 86 многоквартирных домов. В "Черниговгазе" напоминают-газоснабжение, по правилам безопасности систем газоснабжения, может осуществляться только на внутридомовые сети, которые находятся в надлежащем техническом состоянии.