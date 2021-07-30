"Чернігівгаз": 86 багатоповерхівок замовили ТО внутрішньобудинкових мереж

Близько 20 витоків газу на фасадному газопроводі однієї багатоповерхівки виявили фахівці "Чернігівгазу". Подібним ситуаціям та аварійним відключенням газопостачання можна запобігти за умови вчасного проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

"Це будинок на 500 квартир з автономним опаленням, і добре, що ця ситуація трапилася не в опалювальний сезон. В ньому провели технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових систем, усунули всі технічні несправності, і мешканці можуть безпечно користуватися газом. Хочу також спростувати хибне уявлення про те, що новобудови не потребують такого обслуговування мереж. Крім віку, на стані газопроводів позначаються і зовнішні фактори - зміна температур, яка впливає на фізичні властивості металу та різьбових з‘єднань, механічні пошкодження тощо", - зазначила голова правління АТ "Чернігівгаз" Алла Ярова під час круглого столу в Прилуцькій міськраді з головами ОСББ та керівниками компаній-управителів.

У прес-службі зазначили, що це вже четверта зустріч керівництва оператора ГРМ із представниками громад за останній час. Круглі столи пройшли також в Новгород-Сіверському, Ніжинському районах та Чернігові.

Представники оператора ГРМ обговорили з учасниками зустрічі необхідність проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж. За їхній стан, згідно з чинним законодавством, відповідальні власники та співвласники і управителі будинків. Для проведення ТО мереж вони можуть самостійно обрати спеціалізовану організацію та укласти з нею угоду.

"ТО внутрішньобудинкових мереж - це не монопольна послуга. Але, обираючи організацію, яка її надаватиме, потрібно зважати на досвід проведення таких робіт, досвід і фаховість персоналу, обладнання тощо",- зауважила Алла Ярова.

Наразі 18 прилуцьких багатоповерхівок уже уклали угоди на проведення ТО з "Чернігівгазом". По області до оператора ГРМ за цією послугою звернулися 86 багатоквартирних будинків. У "Чернігівгазі" нагадують - газопостачання, за Правилами безпеки систем газопостачання, може здійснюватися лише на внутрішньобудинкові мережі, які перебувають в належному технічному стані.