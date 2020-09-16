"Черниговгаз": 22 тысячи потребителей ни разу не заплатили за распределение

Долги бытовых потребителей АО "Черниговгаз" за доставку газа достигли 11 млн гривен. Для сравнения, столько же стоят 6 тысяч бытовых счетчиков газа или 45 ШГРП, замена которых входит в тариф.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В категории злостных должников, которые не заплатили за услуги ни разу с начала года, 22 тысячи потребителей. К ним компания будет вынуждена применять меры взыскания через суд, а после окончания карантина прибегать к крайним мерам - прекращению газоснабжения. Еще 22 тысячи должников – это получатели льгот и субсидий, которые сейчас должны компании почти 3 млн гривен", - говорится в сообщении.

"Черниговгаз", как и все поставщики коммунальных услуг, в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины № 848 и №373 предоставляет информацию о наличии просроченной задолженности территориальным подразделениям по вопросам социальной защиты населения. Они же пересматривают право на получение государственной помощи такими потребителями.

"Вместе с тем, платежная дисциплина клиентов "Черниговгаза" улучшилась во втором полугодии. Если в начале лета за услугу по распределению газа долг имел каждый третий потребитель, то в сентябре – каждый четвертый", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что уплатить за распределение газа можно с помощью таких онлайн-сервисов: личный кабинет на сайте 104.ru, мобильное приложение 104Mobile для Android, мобильное приложение 104Mobile Light для iPhone, чат-бот 7104ua в Viber или Telegram.

"Вайбер-бот – один из самых популярных сервисов, сейчас им постоянно пользуются 30 тысяч клиентов компании. С его помощью можно передавать показания и просматривать их историю, проверять начисления и архив платежей, оплачивать за газ и распределение газа. Преимущество чат-бота 7104ua в Viber в том, что в нем один пользователь может зарегистрировать и вести к пяти лицевых счетов", - говорится в сообщении.