В Чернигове российские войска разбомбили автомобильный мост через Десну

В Чернигове российские войска нанесли авиаудары по автомобильному мосту через Десну. В результате чего автосообщение Чернигова и Киева теперь отсутствует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

Отметим, что по этому мосту из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город.

По словам главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, в результате авиаудара упал один из пролетов моста.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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