В Чернигове в результате обстрелов погибли более 350 человек, - мэр

В Чернигове с начала полномасштабной войны РФ погибли более 350 гражданских жителей. При этом ежедневно госпитализируют 30-40 раненых.

Об этом заявил мэр Чернигова Владислав Атрошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"У нас погибли уже 350 человек в городе. Это не окончательные данные. У нас пока переназначен начальник областного управления здравоохранения, надеюсь, будут более детальные цифры. Думаю, что эта цифра уже ориентировочно 400 человек. Половину из этих людей я лично знаю, очень тяжело все это переносить", - сообщил мэр.

По его словам, в Чернигове сейчас работают две опорные больницы, в которые ежедневно привозят по 30-40 раненых гражданских.

В настоящее время в двух больницах находятся около 400 раненых.