В Чернигове в результате обстрела погибли несколько человек, включая гражданина США

Сегодня российские оккупанты обстреляли Чернигов из тяжелой артиллерии. В результате инцидента погибли несколько человек, в том числе гражданин США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговской области.
"Сегодня оккупанты в очередной раз совершили атаку с тяжелой артиллерии по безоружным гражданским жителям города. Есть погибшие и раненые люди. Среди погибших - гражданин США", - говорится в сообщении.
Правоохранители помогают эвакуировать пострадавших в медучреждения.
На месте происшествия работают следователи полиции города.
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