В Чернигове в "реабилитационном центре" удерживали в неволе 21 человека

По информации полиции, в этот центр могли попасть как нарко или алкозависимые, так и те, кто по определенным причинам не угодили своим родственникам.

"Любой гражданин мог договориться с организатором о помещении человека в этот зарешеченный дом. Для этого необходимо было просто указать пальцем на "пациента". За человеком в любую точку Украины сразу выезжала группа мужчин и принудительно доставляла ее в Чернигов", - сообщил начальник полиции в Черниговской области Владимир Нидзельский.

Такая услуга стоила до 2500 гривен. Также родственники должны были платить за содержание человека в центре по 8 тысяч гривен в месяц. При этом в организаторы центра не просили медицинских справок о состоянии "пациента", а в самом учреждении отсутствовали медики. Если удерживаемым становилось плохо или они начинали сопротивляться - им давали легкие наркотики.

"Во время помещения в центр спортивные молодые отбирали у людей мобильные телефоны, личные вещи, не давали общаться с людьми вне центра, наносили психологического и физического насилия за любые нарушения так называемых "правил пребывания в больнице". Покинуть зарешеченный дом удерживаемые не имели возможности", - отметили в полиции.

Сейчас проверяется информация об отчуждении недвижимого имущества граждан, находившихся в центре.

"Так называемый "реабилитационный центр" в Чернигове действовал около полугода. Организовал его гражданин Российской Федерации. В преступную группировку также входили уроженцы Харьковской и Донецкой областей в возрасте от 25 до 35 лет. Между ними были четко распределены роли. Ранее эти мужчины были судимы за оборот наркотиков", - добавили правоохранители.

Организатора и еще трем активных членов группировки задержали. Решается вопрос о сообщение им о подозрениях по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой лиц). Им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.\