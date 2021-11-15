В Чернигове открыто пятое РГК Образовательное пространство

В компании отметили, что в РГК Образовательном пространстве обустроены теоретический и практический классы и класс виртуальной реальности. Там будет проходить адаптационное обучение для новых сотрудников и практическая переподготовка по новейшим технологиям. В практическом классе собраны образцы современного оборудования производства RGC Production, которое используется на газораспределительных сетях Украины, а также газовое оборудование от мировых производителей, адаптированное к особенностям украинских газовых систем.

"Наша отрасль нуждается в специальной подготовке кадров. Но мы не просто хотим развивать и популяризировать профессию газовика. Сегодня люди остаются жить там, где есть инфраструктура. Поэтому мы хотим, чтобы наши дети увидели развитие. Мы планируем сотрудничать с учебными заведениями - чтобы дети знали, что после окончания учебного заведения они придут работать в компанию, которая развивается и пользуется новейшими технологиями", - отметила председатель правления АО "Черниговгаз" Алла Яровая.

В РГК образовательном пространстве установлены стенды с метрологическим оборудованием, средствами для комплексно-приборного обследования сетей, электрогазосварки и сварки полиэтилена, газорегулирующее оборудование, современные котлы с наивысшей производительностью и КПД.

Кроме того, в обучении используются виртуальные технологии, которые позволяют не только идти в ногу с инновациями, но и на опережение.

"Действительно, компания заботится об обучении своих специалистов. Мы видим, что применяется серьезное современное оборудование. Если компания уделяет серьезное внимание обучению своих специалистов, от этого выиграют все", - поделился впечатлениями Черниговский городской голова Владислав Атрошенко.

"Мир развивается бешеными темпами. Чтобы оставаться конкурентоспособными, надо успевать за этим развитием. Открытие такого образовательного центра – это пример для многих компаний. Все общины Черниговщины пользуются газом, поэтому развитие и обучение специалистов – это очень важно. Кроме того, мы нуждаемся в таких образовательных программах, которые могут распространяться на разные сферы", - сказала первая заместитель председателя Черниговского областного совета Нина Лемеш.

По словам пресс-службы, кроме обучения собственного персонала, в РГК Образовательном пространстве планируют реализовывать проекты по профориентации и дуальной образования совместно с учебными заведениями региона.