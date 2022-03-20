В Чернигове оккупанты расстреляли машину, которая развозила воду: погибли два человека
В Чернигове под обстрел попала машина, на которой развозили местным жителям воду. Сообщается, что снаряд попал под авто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
В результате обстрела погибли два человека и несколько получили травмы.
По словам очевидца, в машине находились мирные люди, которые набирали воду и развозили ее дальше людям. В тот момент они ехали за новой партией воды.
Отмечается, что снаряд попал под машину и авто стало не управляемым и съехало на обочину.
"Двух погибших мы отвезли непосредственно к месту, где их будут хоронить. Двоих удалось спасти. Одного парня забрали успокоить. Там был его отец, и, к сожалению, он погиб. Что зависело от меня, я помогал. Не буду рассказывать, как именно пострадали люди, но очень сильно" - отметил свидетель.
Кроме того, на протяжении последних дней в этом районе постоянно идут обстрелы и люди часто видят, как летают русские самолеты.
В Чернигове оккупанты расстреляли машину (suspilne.media)
Ранее мы сообщали, что в Черниговской области ВСУ уничтожили оккупантов и разгромили их технику.
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