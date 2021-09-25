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В Чернигове обнаружили подпольную оружейную: изъяли целый арсенал

Автор: Дмитрий Левицкий

В Чернигове правоохранители обнаружили подпольную оружейную, которую в собственном гараже организовал 56-летний местный житель. Оружейную обнаружили в ходе обыска, который проводился в рамках дела о незаконном изготовлении оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Мужчина в гараже занимался переделкой и переоснащением оружия. Он также восстанавливал боевые качества стрелкового оружия, переделанного в заводских условиях.

В двух гаражных помещениях правоохранители обнаружили 40 объектов, внешне похожих на огнестрельное оружие и боеприпасы, в частности:

  • ручные гранаты;
  • разнообразные мины;
  • одноразовые гранатометы ряда моделей;
  • винтовка и несколько карабинов Мосина;
  • пять винтовок СВТ;
  • ручные пулеметы Дегтярева;
  • автоматы Калашникова;
  • пистолет-пулемет ППШ;
  • пистолеты-пулеметы ППС;
  • два станковых пулемета.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Фото: житель Чернигова устроил подпольную оружейную (фото npu.gov.ua)

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ЧерниговОружие в Украине