В Чернигове командира российского танка приговорили к 8,5 годам заключения

Командира танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады признали виновным в нарушении законов и обычаев войны и был приговорен к 8,5 годам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
Российский танкист пересек границу с Украиной 24 февраля с целью вооруженного захвата города Чернигова. В город он напал на жителя села Халявин и угрожая оружием ограбил его. Однако со временем оккупанта взяли в плен бойцы ВСУ.
"Во время судебного разбирательства он признал свою вину в совершении инкриминируемого преступления и искренне покаялся", - говорится в заявлении.
Танкист принадлежит к составу 41-й общевойсковой армии РФ.
Напомним, что корректировщик ударов по военному аэродрому в Краматорске Донецкой области проведет за решеткой 9 лет.
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