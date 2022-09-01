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В Чернигове командира российского танка приговорили к 8,5 годам заключения

Фото: В Чернигове командира российского танка приговорили к 8,5 годам заключения (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Командира танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады признали виновным в нарушении законов и обычаев войны и был приговорен к 8,5 годам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

Российский танкист пересек границу с Украиной 24 февраля с целью вооруженного захвата города Чернигова. В город он напал на жителя села Халявин и угрожая оружием ограбил его. Однако со временем оккупанта взяли в плен бойцы ВСУ.

"Во время судебного разбирательства он признал свою вину в совершении инкриминируемого преступления и искренне покаялся", - говорится в заявлении.

Танкист принадлежит к составу 41-й общевойсковой армии РФ.

Напомним, что корректировщик ударов по военному аэродрому в Краматорске Донецкой области проведет за решеткой 9 лет.

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