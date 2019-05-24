Черниговчане совершили краж газа на почти 1,5 млн гривен, - "Черниговгаз"

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40% краж газа, совершенных жителями области, связанные с вмешательством в работу счетчика газа

За январь-март 2019 года специалистами АО "Черниговгаз" зафиксировано 90 фактов незаконного потребления газа. Общая сумма причиненных убытков, начисленных нарушителям, составила 1,438 млн гривен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество краж уменьшилось на треть, зато суммы штрафных начислений увеличились на 600 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что почти 40% краж газа, совершенных жителями области, связанные с вмешательством в работу счетчика газа. За первые три месяца года было выявлено 35 таких случаев, по которым было начислено 542 тыс грн штрафных санкций.

"Так, в январе этого года, у жителя с. Кувечичі Черниговского района было выявлено вмешательство в работу газового счетчика. Обследование счетчика показало, что в выходном патрубке прибора находился посторонний металлический предмет, который влиял на корректность учета газа. По решению комиссии были начислены штрафные санкции на сумму более 121 тыс. гривен, которую нарушитель почти сразу и оплатил", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, еще один резонансный факт махинаций со счетчиком разоблачена в марте в Новгород-Северском. При экспертизе счетчика было доказано, что хозяин подстроил конструкцию прибора так, чтобы с помощью магнитного поля уменьшать показатели до полной остановки учетного механизма. За такие противоправные действий потребителю начислено почти 92 тыс. гривен убытков.

"Второе "по популярности" нарушение – это несанкционированное возобновление газоснабжения, другими словами - срыв пломбы. За такие злоупотребления 32 домохозяйства должны компенсировать 800 тыс. гривен убытков. Еще около 60 тыс. гривен достигла вред вследствие 2 незаконных врезок в систему газоснабжения, выявленных в Чернигове и с. Печенюги Новгород-Северского района", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что начисление штрафов проводятся в прозрачный способ – после детального рассмотрения обстоятельств и проведения экспертиз. Далее решение выносится на рассмотрение специальной комиссии, на которую официально приглашается хозяин квартиры, где обнаружено правонарушение. В компании предостерегают потребителей от противоправных действий, которые в конце концов все равно будут обнаружены. Согласно требований Кодекса ГРС, кражи газа наказываются доначислением убытков, суммы которых намного больше чем при законном потреблении.

"В случае выявленной кражи потребитель-нарушитель должен возместить газораспределительной компании неучтенные объемы предельных норм потребления, что в разы превышает стоимость законного пользования топливом. Кроме того, в зависимости от характера нарушения, злоумышленнику придется оплатить за услугу по прекращению и возобновлению газоснабжения, оплатить стоимость повреждения прибора учета или газопровода, - объясняет технический директор АО "Черниговгаз" Игорь Швец. – А главное, следует помнить, что любое постороннее вмешательство в газовую сеть сопровождается утечками газа, которые несут опасность как для нарушителя, так и для его окружения. Это угроза взрывов, пожаров и отравлений".