Чернигов запускает работу общественного транспорта: названа дата
Фото: Чернигов запускает работу общественного транспорта (facebook.com/Kyivpastrans)
В Чернигове возобновляют работу общественного транспорта. Он вновь начнет курсировать с четверга, 19 мая.
В городе будет курсировать девять временных маршрутов. В частности:
- 1 Александровка - Автозавод (через улицу Кирпоноса)
- 1а - Александровка - Автозавод (через улицу А. Молодчего)
- 2 - Химволокно - Автозавод
- 3 - улица Независимости - улица Н. Сагайдак
- 4 - Железнодорожный вокзал - улица Защитников Украины (через улицу Всехсвятскую)
- 4а - Железнодорожный вокзал - улица Защитников Украины (через улицу Пухова)
- 5 - улица Ескова - отель "Украина"
- 6 - улица Циолковского - отель "Украина"
- 7 - улица Циолковского - 2 городская больница.
Стоимость проезда составит 12 гривен.