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Чернигов запускает работу общественного транспорта: названа дата

Фото: Чернигов запускает работу общественного транспорта (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Валерия Полищук

В Чернигове возобновляют работу общественного транспорта. Он вновь начнет курсировать с четверга, 19 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В городе будет курсировать девять временных маршрутов. В частности:

  • 1 Александровка - Автозавод (через улицу Кирпоноса)
  • 1а - Александровка - Автозавод (через улицу А. Молодчего)
  • 2 - Химволокно - Автозавод
  • 3 - улица Независимости - улица Н. Сагайдак
  • 4 - Железнодорожный вокзал - улица Защитников Украины (через улицу Всехсвятскую)
  • 4а - Железнодорожный вокзал - улица Защитников Украины (через улицу Пухова)
  • 5 - улица Ескова - отель "Украина"
  • 6 - улица Циолковского - отель "Украина"
  • 7 - улица Циолковского - 2 городская больница.

Стоимость проезда составит 12 гривен.

Напомним, с 16 мая в Киеве проезд вновь стал платным.

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Чернигов