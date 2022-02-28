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Чернигов держит оборону, город никто никому не сдаст, - Атрошенко

Автор: Артем Горовенко

Чернигов держит оборону, город никто никому не сдаст.

Об этом заявил мэр города Владислав Атрошенко 28 февраля.

"Мы пережили еще одну ночь. Я хочу поделиться с вами своим хорошим настроением. Да - они нас бомбят, но мы сплочены и готовы давать отпор. Я призываю всех участвовать и оказывать помощь там, где вы можете быть полезны борьбе за Чернигов. Победа будет за нами", - заявил мэр Чернигова.

Атрошенко также призвал горожан координировать усилия и помогать армии, территориальной обороне, медикам и друг другу.

Напомним, ранее мэр Чернигова Владислав Атрошенко обратился к гражданам, имеющим оружие, получить задачи по защите города. Он заверил, что "город мы никому не сдадим".

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