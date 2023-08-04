У Чернігівську область намагалася прорватися російська ДРГ: з'явилися подробиці бою

Прикордонники, які входили тієї доби до складу наряду мають досвід ведення бойових дій ще з 2014 року. Відомо, що ДРГ намагалася прорватися на територію України серед біло дня та раптом почала обстрілювати прикордонну смугу з автоматичних гранатометів.

"Старший наряду майстер сержант Руслан розгадав задум росіян і наказав своїм підлеглим приховано зайняти позиції на місцевості не припиняючи спостереження. І виявився правим", - йдеться в повідомленні.

Так, росіяни вирішили, що після такого щільного обстрілу у смузі нікого не залишилося і рушили на прорив кордону.

"Ворог діяв грамотно та організовано, рухаючись "двійками" на відстані одна від одної. Але їхній задум був перерваний вогнем українських прикордонників", - додають в командуванні.

Цікаво, що прикордонник Олексій першим виявив ворога і підпустивши першу пару диверсантів на лічені десятки метрів, відкрив вогонь по передовій групі. Решту диверсантів накрили вогнем його колеги.

"Бій тривав не довго. Наразившись на неочікуваний опір, росіяни збилися до купи й під прикриттям АГС-ів швидко почали відступати у зворотному напрямку", - резюмували у відомстві.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв вручив відзнаки "За службу та звитягу" чотирьом прикордонникам, які відбили наступ ворожої ДРГ та змусили її відступити.

Захист кордону

В Командуванні додали, що на ділянках, де прогнозується вірогідність проникнення диверсійних груп ворога, посилюється щільність наших військ, збільшується кількість спостережних постів, а також вживаються заходи щодо інженерного облаштування лінії кордону. Зокрема це керовані протипіхотні мінні поля, протитанкові мінні поля та інженерні загородження невибухового типу.

Спроба прориву ДРГ росіян у Чернігівській області

1 серпня російська ДРГ пішла на прорив у районі Семенівської громади Чернігівської області. Окупанти намагалися прорватися на українську територію з боку Росії. Пізніше командувач Об'єднаними Силами ЗСУ Сергій Наєв розповів, що за місяць ЗСУ на півночі ліквідували чотири ворожі ДРГ.

Раніше в Сумській області оголосили евакуацію з 5-кілометрової прикордонної зони з Росією. Вона пов'язана зі збільшенням артилерійських обстрілів і спроб російських ДРГ, що почастішали, прорватися на територію України.