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У Чернігівській області затримали чоловіка, який через Тік Ток здавав росіянам позиції ЗСУ

Фото: Тік Ток (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Правоохоронці затримали жителя Чернігівської області, який за допомогою соціальних мереж здавав росіянам позиції українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне Командування "Північ".

Як з'ясували слідчі, затриманий поширював інформацію про переміщення особового складу та техніки Сил оборони на території регіону. Він знімав на відео та фотографував військові об'єкти. А медіафайли він розмістив на власній сторінці у соцмережі Тік Ток із прив’язкою до геолокації.

Дану інформацію відразу підхопили російські пропагандистські пабліки, у тому числі прокремлівські Telegram-канали. А опублікований контент переглянули понад 12 тисяч користувачів, у тому числі й мешканців країни-агресора.

Як пояснив скоєне затриманий, таким чином "наростити" аудиторію. Однак згодом стало відомо про його зв'язки на тимчасово окупованих територіях України та незаконними формуваннями, які контролюють російські спецслужби.

Чоловіка притягнуто до відповідальності за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримало колаборанта, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ у Дніпропетровській області. За кожне "завдання" місцевий мешканець отримував до 4 тисяч гривень.

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