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В Чернігівській області прикордонники дістали чоловіка з-під завалів після удару РФ (фото)

Фото: прикордонники дістали чоловіка з-під завалів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Правоохоронці Чернігівської області спільно з прикордонниками евакуювали до лікарні пораненого внаслідок обстрілу чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України та поліцію Чернігівської області.

За даними прикордонників, сьогодні після обіду росіяни поцілили по одному з домогосподарств у Семенівській громаді. Внаслідок вибуху завалилася стеля льоху, в якому перебував 51-річний чоловік. В результаті цього чоловіку травмувало ноги.

"Прикордонники та поліцейські допомогли чоловікові вибратись з небезпечної зони та евакуювали його до лікарні", - пояснили в ДПСУ.

 

Наразі потерпілому мирному чоловіку надається медична допомога.

Нагадаємо, ми писали, що сьогодні правоохоронці евакуювали чоловіка, який пережив два "прильоти" у власний будинок. Під час останнього ворожого удару, уламки застрягли в одязі потерпілого.

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