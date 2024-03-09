В Чернігівській області прикордонники дістали чоловіка з-під завалів після удару РФ (фото)

За даними прикордонників, сьогодні після обіду росіяни поцілили по одному з домогосподарств у Семенівській громаді. Внаслідок вибуху завалилася стеля льоху, в якому перебував 51-річний чоловік. В результаті цього чоловіку травмувало ноги.

"Прикордонники та поліцейські допомогли чоловікові вибратись з небезпечної зони та евакуювали його до лікарні", - пояснили в ДПСУ.

Наразі потерпілому мирному чоловіку надається медична допомога.

Нагадаємо, ми писали, що сьогодні правоохоронці евакуювали чоловіка, який пережив два "прильоти" у власний будинок. Під час останнього ворожого удару, уламки застрягли в одязі потерпілого.

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