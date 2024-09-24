В Черниговской области ухудшается качество воды в реке Сейм, - Минприроды

В Черниговской области во вторник, 24 сентября, зафиксировали ухудшение воды в реке Сейм. В Киевской области перемещение загрязнения не фиксируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"24 сентября перемещение загрязнения в Киевской области не фиксируется. Качество воды на реке Десна в местах водозаборов в Киеве и Броварах в пределах нормы", - говорится в сообщении.

В Минприроды отметили, что превышений по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не было обнаружено. Гибель рыбы также не обнаружена. По азоту аммонийному, нитритам и хлоридам превышений не зафиксировано.

В то же время в реке Сейм в Сумской области наблюдается перемещение загрязнения, однако "оно не несет такой угрозы, как предыдущее". Улучшение воды в Сейме фиксируется по пункту села Чумаково, на участке села Мутин - села Озаричи и возле села Пруды - села Хижки.

Тем временем, в Черниговской области наблюдается ухудшение качества воды в реке Сейм в районе Батурина. А результаты измерений проб воды на реке Десна свидетельствуют, что качество воды улучшилось во всех пунктах.

В Минприроды добавили, что по результатам измерений приоритетных загрязняющих веществ проб воды рек Сейм и Десна в Сумской и Черниговской областях, превышений экологических нормативов качества по содержанию пестицидов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено.