ua en ru
Вт, 24 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Черниговской области ухудшается качество воды в реке Сейм, - Минприроды

Черниговская область, Вторник 24 сентября 2024 22:10
UA EN RU
В Черниговской области ухудшается качество воды в реке Сейм, - Минприроды Фото: в Черниговской области ухудшается качество воды в реке Сейм (wikimedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

В Черниговской области во вторник, 24 сентября, зафиксировали ухудшение воды в реке Сейм. В Киевской области перемещение загрязнения не фиксируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"24 сентября перемещение загрязнения в Киевской области не фиксируется. Качество воды на реке Десна в местах водозаборов в Киеве и Броварах в пределах нормы", - говорится в сообщении.

В Минприроды отметили, что превышений по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не было обнаружено. Гибель рыбы также не обнаружена. По азоту аммонийному, нитритам и хлоридам превышений не зафиксировано.

В то же время в реке Сейм в Сумской области наблюдается перемещение загрязнения, однако "оно не несет такой угрозы, как предыдущее". Улучшение воды в Сейме фиксируется по пункту села Чумаково, на участке села Мутин - села Озаричи и возле села Пруды - села Хижки.

Тем временем, в Черниговской области наблюдается ухудшение качества воды в реке Сейм в районе Батурина. А результаты измерений проб воды на реке Десна свидетельствуют, что качество воды улучшилось во всех пунктах.

В Минприроды добавили, что по результатам измерений приоритетных загрязняющих веществ проб воды рек Сейм и Десна в Сумской и Черниговской областях, превышений экологических нормативов качества по содержанию пестицидов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено.

Загрязнение Сема и Десны

28 августа мэр Вышгорода Алексей Момот сообщил, что в реке Десна было обнаружено ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы.

Тем временем Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины зафиксировало в реке Сейм значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, причиной загрязнения Сейма стал сброс нечистот сахарным заводом в городе Теткино РФ. Загрязнение органическими веществами привело к снижению уровня кислорода, а также морю рыбы.

15 сентября стало известно, что загрязненная вода досталась Десной в Киевской области. На следующий день сообщалось, что качество воды реки Десна в водозаборах города Киева находится в пределах нормы. В пункте водозабора города Бровары фиксируется незначительное изменение по химическому потреблению кислорода.

А на днях сообщалось, что по руслу реки Сейм движется очередное загрязнение. В частности, наблюдается потемнение воды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область
NEWS
Готовят этой осенью. Зеленский раскрыл детали российского плана атак на АЭС Украины
Готовят этой осенью. Зеленский раскрыл детали российского плана атак на АЭС Украины
DAILY
Иван Преображенский: Чтобы россияне извинились перед Украиной, должно смениться поколение
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Иван Преображенский: Чтобы россияне извинились перед Украиной, должно смениться поколение