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У Чернігівській області через спалах чуми дозволили відстріл диких кабанів

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Україна, Понеділок 17 квітня 2023 17:24
У Чернігівській області через спалах чуми дозволили відстріл диких кабанів Фото: у Чернігівській області через спалах чуми дозволили відстріл диких кабанів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Чернігівській області, на території Ічнянського національного природного парку, дозволили проводити відстріл диких кабанів. Це пов'язано з недопущенням поширення африканської чуми в регіоні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила виконувачка обов'язків начальника відділу економічного та агропромислового розвитку Прилуцької РДА Людмила Ярошенко.

За її даними, 29 березня було відібрано матеріали для аналізів та відправлено на експертизу в Науково-дослідний інститут до Києва. За результатами аналізів спеціалісти виявили в області африканську чуму.

На засіданні у понеділок, 17 квітня, було затверджено спеціальний список мисливців, яким буде дозволено відстріл тварин.

"На території Ічнянського національного парку будуть відстрілювати всіх свиней 32 мисливці. Можливо це буде завтра (18 квітня - ред.). У нас є всі відповідні рішення. У нас перше засідання комісії було 29 березня, як тільки виявили чуму свиней. Також був прийнятий відповідний план заходів щодо профілактики недопущення поширення та ліквідації захворювання африканської чуми свиней", - розповіла Ярошенко.

Після відстрілу туші тварин будуть спалювати, а останки поховають на спеціально відведених місцях. До ліквідації тварин також буде залучено працівників поліції, ДСНС, Ічнянського національного парку та Ніжинського лісового господарства.

"Ми здійснюємо заходи з депопуляції хворих диких кабанів. Є інструкція, комплексний план на реагування, коли виявили африканську чуму. Це важка хвороба, яка стосується виключно диких кабанів, і призводить до їх загибелі. На сьогодні, немає іншого способу виведення африканської чуми, як депопуляція дикого кабана", - розповів начальник Прилуцької РВА Володимир Чернов.

Раніше повідомлялось, що востаннє африканську чуму в Чернігівській облаті було виявлено у січні 2022 року.

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