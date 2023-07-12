У Чернігівській області авто потрапило під потяг. Загинула родина

Як розповіли в "Укрзалізниці", водій автомобіля знехтував правилами дорожнього руху. Він виїхав на залізничний переїзд попри заборонні світлові та звукові сигнали. В результаті цього сталося зіткнення з приміським поїздом, що прямував за маршрутом Чернігів - Ніжин.

Аварія трапилась на перегоні Муравійка - Б. Олійника.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту смертельно травмовано чоловіка, жінку і дитину, які знаходилися в автомобілі. Ще одну дитину, яка теж була в автівці, забрала швидка.

Як зауважили в "Укрзалізниці", світлова та звукова сигналізація на переїзді працювали справно. На місці події працює поліція, однак через аварію можливі затримки поїздів цього напрямку.

Фото: ДТП у Чернігівській області (t.me/UkrzalInfo)

ДТП у Кіровоградській області

Обласна прокуратура повідомляла, що автомобіль Mercedes-Benz рухався трасою Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя. Тоді нетверезий водій-поліцейський порушив правила дорожного руху, перевищив швидкість та злетів у кювет.

За даними слідства, за кермом був сержант Кропивницького районного відділку поліції.

Через ДТП троє дівчат загинули на місці події.

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