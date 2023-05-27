UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чернігівська область зазнала обстрілу з боку РФ, постраждав підліток

Фото: Чернігівська область зазнала обстрілу з боку РФ (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Чернігівська область зазнала чергового російського обстрілу в суботу, 27 травня. Унаслідок ворожих дій постраждав підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram.

Зокрема, у період з 12:50 до 13:10 російські найманці здійснили обстріл із самохідної артилерійської установки по населеному пункту Чайкине.

Унаслідок обстрілу було пошкоджено сінник, трактор і легковий автомобіль.

Крім цього, через російський обстріл поранення дістала дівчина-підліток, якій надали першу медичну допомогу і направили для подальшого обстеження до найближчого лікувального закладу.

Крім того, з 09:27 до 09:50 росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії район населеного пункту Залізний Міст. Унаслідок обстрілу сталося загоряння господарських будівель, яке було локалізовано рятувальниками ДСНС.

Чернігівська область

Від початку російського вторгнення майже вся область була захоплена окупантами країни-агресора. Попри це Чернігів, Ніжин, Прилуки та ще кілька міст тримали оборону і не були окуповані, проте зазнавали російських обстрілів.

3 квітня минулого року значна частина області аж до Чернігова була звільнена від окупантів, а до 6 квітня загарбники залишили область.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская областьВійна Росії проти України