Чернігівська область зазнала обстрілу з боку РФ, постраждав підліток

Зокрема, у період з 12:50 до 13:10 російські найманці здійснили обстріл із самохідної артилерійської установки по населеному пункту Чайкине.

Унаслідок обстрілу було пошкоджено сінник, трактор і легковий автомобіль.

Крім цього, через російський обстріл поранення дістала дівчина-підліток, якій надали першу медичну допомогу і направили для подальшого обстеження до найближчого лікувального закладу.

Крім того, з 09:27 до 09:50 росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії район населеного пункту Залізний Міст. Унаслідок обстрілу сталося загоряння господарських будівель, яке було локалізовано рятувальниками ДСНС.

Чернігівська область

Від початку російського вторгнення майже вся область була захоплена окупантами країни-агресора. Попри це Чернігів, Ніжин, Прилуки та ще кілька міст тримали оборону і не були окуповані, проте зазнавали російських обстрілів.

3 квітня минулого року значна частина області аж до Чернігова була звільнена від окупантів, а до 6 квітня загарбники залишили область.

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