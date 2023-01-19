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Чернігівська обласна прокуратура подала позови щодо повернення у власність земель, які належать РФ, - Василина

Фото: керівник Чернігівської обласної прокуратури Сергій Василина (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Україна повинна націоналізувати майно РФ. З цією метою прокуратура шукає об'єкти, які повністю чи частково належать громадянам, чи юрособам країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Чернігівської обласної прокуратури Сергія Василину в інтервʼю LB.

"Україна повинна націоналізувати майно РФ. З цією метою прокуратура шукає об'єкти, яке повністю чи частково належать громадянам чи юрособам країни-агресора. Чернігівська обласна прокуратура вперше в Україні подала позови в інтересах держави щодо повернення у власність земель, які належать громадянам Росії", - зазначив посадовець.

Всього подали 9 позовів, з яких станом на кінець минулого року 3 позови - задоволено. На користь держави повернено 8 гектарів землі, а це 240 тисяч грн.

Також встановлені підприємці, які мають стосунок до РФ.

"Ми подали минулого року до суду клопотання щодо арешту на одну із ТОВ, яка перебуває у Чернігові. Майно - 370 тисяч кв. м. землі і споруд, будівель, на суму 31,7 млн грн. Бенефіціаром є компанія, пов'язана з громадянином РФ та "Альфа Банком". На це майно суд наклав арешт, передано в АРМА. Для нас це великий крок", - наголосив Сергій Василина.

Ще один об'єкт, який згадав прокурор Чернігівської області, і щодо якого подано клопотання на арешт майна, це ТОВ, в якому 50% статутного капіталу належить громадянину РФ.

За словами Василини, щодо цього об’єкту ведеться кілька кримінальних проваджень, які розслідуються слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом прокурорів обласної прокуратури з метою виявлення та фіксації об'єктів, для подальшого арешту і передачі АРМА.

Крім цього, Сергій Василина повідомив, що торік в області задоволено 31 позовів прокурорів у сфері захисту державної і комунальної власності на 333 млн грн (221 млн грн позаторік). Реальне виконання становить 98%, або 221,7 млн грн. Державі повернуто 718 га землі, а територіальним громадам - 666 га.

"Кожен посадовець, який грабує бюджет, це шкідник, і ставитися ми будемо відповідно до законів воєнного часу", - наголошує Василина.

Також, за словами Василини, завершено розслідування щодо 11 голів РДА, які привласнили 1,7 млн грн, направлено обвинувальний акт стосовно заволодіння державними коштами у розмірі 1,5 млн грн, виділеними з державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету Чернігівської області, на реконструкцію кінотеатру "Літній" під спортивну залу у місті Новгород-Сіверський.

Вперше за останні 8 років прокурори доведено вину 4-х членів ОЗГ, які заволоділи бюджетними коштами на 786 тисяч грн під час проведення ремонтних робіт на мосту у Новгород-Сіверщині.

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