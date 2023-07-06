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Чернєв пояснив, навіщо Україні зараз потрібне запрошення до НАТО

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Україна, Четвер 06 липня 2023 16:05
Чернєв пояснив, навіщо Україні зараз потрібне запрошення до НАТО Фото: голова постійної делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв (facebook.com/cherneve)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко
Експерт: Єгор Чернєв

Україні потрібне запрошення до НАТО саме зараз, навіть якщо вступ можливий лише після закінчення війни. Адже необхідно домовитися про членство в Альянсі заздалегідь, щоб потім це питання знову не відкладалося на невизначений термін.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова постійної делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

"Україна має використати вікно можливостей та той вплив, який ми маємо сьогодні, поки триває війна", - сказав Чернєв.

Він наголосив, що потрібно домовитися на березі, заздалегідь, щоб після війни це питання неможливо було знову відкласти на невизначений термін.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, під час повномасштабного російського вторгнення Україна подала офіційну заявку на вступ до НАТО. Члени Альянсу та генсек Єнс Столтенберг неодноразово наголошували, що Україна не приєднається до НАТО, поки триває війна.

Однак Україна хоче отримати сигнал про підтримку її вступу до НАТО після закінчення війни вже на саміті Альянсу у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня.

Президент Володимир Зеленський вважає, що державі потрібно отримати чіткі гарантії вступ до Альянсу, після чого російський диктатор Володимир Путін ще більше ослабне та буде змушений домовлятися з Заходом.

До того ж генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що на саміті партнери ухвалять рішення про зближення України з Альянсом.

Про очікування від саміту НАТО, гарантії безпеки, теми першого засідання Ради України-НАТО та можливий сюрприз у Вільнюсі, - читайте у бліц-інтерв'ю голови постійної української делегації у Парламентській Асамблеї НАТО Єгора Чернєва для РБК-Україна.

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