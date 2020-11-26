Черная пятница: сколько украинцев планируют делать покупки

Подавляющее большинство украинцев (68%) в этом году не собираются делать покупки в период "черной пятницы". Собираются 12% опрошенных и почти столько же (13%) еще не определились.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

При этом 7% жителей Украины вообще не знают, что такое "черная пятница".

Более половины из тех, кто не отрицает намерений делать в период нынешней "черной пятницы", около половины (46%) не смогли определиться с суммой денег, которую они готовы потратить.

Еще 42% готовы потратить до 5000 грн (17% - от 1000 до 3000 грн, 12% - до 1000 грн, 13% - от 3000 до 5000 грн).

Более 5000 грн готовы потратить 13% потенциальных участников распродаж (6% готовы потратить от 5000 до 7000 грн, 3% - от 7000 до 9000 грн и еще 4% - более 9000 грн)

Опрос проводился в период с 16 по 25 октября 2020 года среди 1800 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,4%.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские настроения украинцев упали до минимума за два года. В октябре индекс потребительских настроений составил 62,4 п., что на 9,2 п. ниже, чем в сентябре. Индекс упал до минимума с января 2019 года.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, в сентябре 2020 года украинцы чаще всего предпочитают покупать продукты питания в торговых точках трех видов: супермаркетах (57%), на рынках (46%) и в небольших магазинах "у дома" (41%).