Черная Пятница 2019: Panama объявляет дату распродажи

Ожидаемые скидки и советы для большей экономии

Конкуренция накаляется до предела в последнюю пятницу осени — в ночь с 28 на 29 ноября. Panama ежегодно участвует в Black Friday, но в 2019 году распродажа обещает быть лучше, чем когда-либо. Есть причины, чтобы заглянуть в интернет-магазин, кроме того факта, что он предлагает суперскидки уже сегодня:

online-ритейл готовит горячие предложения на продукцию компаний, которые не поддерживают бесплатную доставку в Украину;

приятные эмоции от покупок совпадают с эмоциями от качественного сервиса;

более 500 отечественных и мировых брендов планируют снизить цены до 80–90%.

Грядут огромные скидки на одежду и обувь, детский транспорт и школьные принадлежности — от книг до наборов для творчества. Есть также несколько предположений относительно планов известных марок. LEGO, Baby Born, Chicco, «Малыши», «1 Вересня» ранее попадали в рейтинг самых щедрых продавцов и велика вероятность, что они захотят повторить прошлогодние достижения. Еще один великодушный производитель — лидер на мировом рынке детских игрушек Hasbro.

Главные закупки будут проходить в интернете. Это дополнительный повод предварительно ознакомиться с правилами сайта и быть в курсе, когда наступит время грандиозной экономии. Знаете, каким должен быть следующий шаг в подготовке? Отслеживание руководств и рекомендаций. Аналитики специально провели исследование и рассказали, чего ожидать от продавцов в ближайшие дни.

Будет ли Черная пятница 2019 отличаться от прошлогодней?

Внутренние данные Black Friday Global за 2018 год показывают рост продаж в Украине на 410% по сравнению с обычными днями. Наплыв в торговых комплексах ежегодно сокращается — украинцам все больше нравится совершать сделки на диване. В прошлый торговый день 53,4% всех онлайн-транзакций проводились по телефону. Управление национальной статистики ONS прогнозирует беспрецедентные объемы продаж и рост этого показателя.

Для покупателей это означает высокий уровень соперничества — дешевая продукция будет продаваться ежесекундно. Поскольку украинцы наиболее активны в 12:00, лучше не медлить и утром заказать главные позиции из виш-листа. Изучив описание и способы доставки, не забудьте перезагрузить страницу, чтобы убедиться, что товар до сих пор в наличии.

Советы для чернопятничных виртуальных шоперов

Данные Google Trends показывают, что запрос «когда Черная пятница?» начинает набирать популярность в октябре. Люди боятся упустить выгодные сделки в течение 24-х часов, но не учитывают, что зарубежные марки часто открывают сезон распродаж за месяц вперед. В США и Европе однодневная акция давно превратилась в недельное, а то и месячное торжество для шопоголиков.

Очевидно, что это опасное время для вашего банковского счета. Чтобы защитить его, следует помнить о нескольких приемах при просмотре электронных каталогов. Вот что нужно иметь в виду, чтобы получить максимальную отдачу от покупок:

Распространенная тактика магазинов — продвигать «сниженные цены», когда они таковыми не являются. Стоимость залежавшейся продукции может оставаться неизменной несколько месяцев и не иметь никакого отношения к пятничной суматохе. Чтобы покупателям было проще ориентироваться в каталоге, на сайте panama.ua открыт специальный раздел с повышенным дисконтом.

Обдуманная сделка совершается тогда, когда вы заранее знаете, какой товар вам нужен и какова его реальная стоимость. Так легче отследить, кто из продавцов сводит наценку к минимуму.

Остерегайтесь фишинг-мошенничества. В этот день вероятность кражи информации о вашей банковской карте актуальна как никогда. Первый шаг для защиты — использование отдельной карты только для интернет-шопинга. Более безопасно оплачивать заказы наличными курьеру, как это предлагает Панама.

Black Friday приносит гораздо больше сюрпризов, чем вы могли ожидать. Поэтому ограничьте бюджет — без реального плана риск перерасхода велик, что особенно опасно при использовании кредитной карты.

Не забывайте изучать информацию о возможных дополнительных расходах и пользоваться кэшбэк-сервисами для возврата части средств.

Ожидается, что в 2019 году американцы, канадцы и украинцы получат самую большую выгоду от черонопятничных покупок — средняя скидка составит 62%. Люди в среднем готовы потратить 3139 гривен. Если вы солидарны с участниками исследования, то сэкономите 1946 гривен.

Предложение для тех, кто не участвует в ноябрьской акции

Не обязательно откладывать шопинг до Черной пятницы и не стоит сокрушаться, если вы не успели сделать заказ. Торжества происходят каждый сезон и лишь немногие совпадают с ноябрьской распродажей. Поэтому Панама еженедельно устраивает акции, радует ярмарками в преддверии Рождества и 1 сентября, чтобы предложить лучшее детям от мировых брендов.

Косметика, посуда, мебель, развивающие и спортивные игры для маленьких непосед и подростков — курьеры компании бесплатно доставят любой заказ в один из 120 населенных пунктов после окончания Black Friday. У покупателей из Киева свои привилегии — доставка в течение суток до двери.