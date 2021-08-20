UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Черкассы Азот" вернут в госсобственность, - секретарь СНБО

Автор: Анастасия Рокитна

Совет национальной безопасности и обороны провел заседание. Принято решение относительно предприятия "Черкассы Азот".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова после заседания Совета нацбезопасности и обороны.

По его словам, принято решение вернуть "Черкассы Азот" в государственную собственность.

"Мы рассматривали вопрос о возвращении в государственную собственность, в управление (государства, - ред.) предприятие "Черкассы Азот". Был доклад министра энергетики по этому вопросу. Было принято протокольное поручение, которое касается возвращения в госсобственность предприятия "Черкассы Азот", которого незаконно в свое время путем мошеннических манипуляций государство лишилось", - заявил Данилов.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО