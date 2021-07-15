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У Черкаській області під час робіт у каналізаційній ямі загинули двоє людей

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Монастирище, Четвер 15 липня 2021 15:50
У Черкаській області під час робіт у каналізаційній ямі загинули двоє людей Фото: під час робіт у каналізаційній ямі загинули двоє чоловіків (pixabay)
Автор: Анастасія Рокитна

​​У Черкаській області під час ремонтних робіт у каналізаційному колодязі загинули двоє людей. Це сталось на вулиці Соборній у місті Монастирище.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Під час проведення ремонтних робіт в каналізаційному колодязі, знепритомніли двоє чоловіків.

На місце події прибули рятувальники 22-ї державної пожежно-рятувальної частини, які спустившись на глибину близько 4 метрів, підняли на поверхню чоловіків.

"Працівники швидкої медичної допомоги проводили реанімаційні заходи, проте врятувати чоловіків не вдалося", - йдеться у повідомленні.

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