В Черкасской области разоблачили криптоферму. Крала электричество в промышленных объемах

По предварительным оценкам специалистов, подпольные майнеры нанесли ущерб государству на сумму более 6 млн гривен. Похищенной ими электроэнергии хватило бы для освещения более десятка квартир в течение нескольких лет.

Сотрудники СБУ установили, что подпольную криптоферму организовали местные предприниматели. Для майнинга они арендовали складские помещения. В них они разместили оборудование для добычи криптовалют, которое несанкционированно подключили к электросетям ОАО "Черкассыоблэнерго".

В ходе проведения оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители обнаружили "производственные" мощности подпольной криптофермы и другие доказательства незаконной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) УК. Следственные действия продолжаются. Их цель - установить всех причастных к организации нелегального бизнеса.