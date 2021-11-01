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В Черкасской области разоблачили криптоферму. Крала электричество в промышленных объемах

Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Черкасской области крупную подпольную криптоферму. Преступники похищали электроэнергию в промышленных масштабах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным оценкам специалистов, подпольные майнеры нанесли ущерб государству на сумму более 6 млн гривен. Похищенной ими электроэнергии хватило бы для освещения более десятка квартир в течение нескольких лет.

Сотрудники СБУ установили, что подпольную криптоферму организовали местные предприниматели. Для майнинга они арендовали складские помещения. В них они разместили оборудование для добычи криптовалют, которое несанкционированно подключили к электросетям ОАО "Черкассыоблэнерго".

В ходе проведения оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители обнаружили "производственные" мощности подпольной криптофермы и другие доказательства незаконной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) УК. Следственные действия продолжаются. Их цель - установить всех причастных к организации нелегального бизнеса.

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Служба безопасности УкраиныЧеркассы