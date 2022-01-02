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В Черкасской области прорвало шлюз плотины

Автор: Анна Полисученко

В Золотоношском районе, в селе Маркизовка Новодмитровской территориальной общины Черкасской области, произошла авария. Частично разрушилась нижняя часть шлюза плотины на реке Золотоношка.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на полицию Черкасской области.

"В 17:45 часов в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области и Главное управление Национальной полиции в Черкасской области поступило сообщение о том, что в Золотоношском районе, в селе Маркизовка Новодмитровской территориальной общины, произошло частичное разрушение нижней части шлюза плотины на реке Золотоношка. С места разрушения выходит поток воды шириной около 4 метров и глубиной около 30 сантиметров", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия проводятся мероприятия для укрепления плотины бетонными плитами. Ситуация контролируемая.

Угрозы подтопления домовладений и огородов населения нет.

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Черкасская область