В Черкасской области прорвало шлюз плотины

"В 17:45 часов в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области и Главное управление Национальной полиции в Черкасской области поступило сообщение о том, что в Золотоношском районе, в селе Маркизовка Новодмитровской территориальной общины, произошло частичное разрушение нижней части шлюза плотины на реке Золотоношка. С места разрушения выходит поток воды шириной около 4 метров и глубиной около 30 сантиметров", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия проводятся мероприятия для укрепления плотины бетонными плитами. Ситуация контролируемая.

Угрозы подтопления домовладений и огородов населения нет.