В Черкасской области на избирательном участке между наблюдателем и членами УИК произошел конфликт

В Черкасской области, где проходят довыборы в Верховную раду, на одном из избирательных участках произошел конфликт между наблюдателем и членами участковой комиссии. Так, на избирательном участке №71089 наблюдатель пытался сорвать пломбу с урны для голосования на дому.

Об этом заявил координатор наблюдения Гражданской сети "ОПОРА" за выборами в Черкасской области Захар Колесниченко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

"Когда члены УИК, которые организовывали голосование избирателей по месту проживания, вернулись в помещение для голосования, наблюдатель от кандидата Дмитрия Кухарчука дернул пломбу на переносном ящике для голосования. Свои действия он мотивировал тем, что намерен проверить целостность пломб", - рассказал представитель "ОПОРЫ".

По его словам, члены УИК посчитали такие действия, как намерение повредить пломбы. Водитель, перевозивший членов комиссии для голосования по месту нахождения, сделал замечание относительно инцидента наблюдателю и схватил его за локоть. После чего наблюдатель ударил водителя в лицо. Водитель полицию не вызвал и покинул помещение для голосования.