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У Черкаській області на виборчій дільниці між спостерігачем та членами ДВК стався конфлікт

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Черкаська область, Неділя 31 жовтня 2021 19:50
У Черкаській області на виборчій дільниці між спостерігачем та членами ДВК стався конфлікт Фото: на виборчій дільниці між спостерігачем і членами ДВК стався конфлікт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Черкаській області, де проходять довибори до Верховної Ради, на одній з виборчих дільниць стався конфлікт між спостерігачем і членами дільничної комісії. Так, на виборчій дільниці №71089 спостерігач намагався зірвати пломбу з урни для голосування вдома.

Про це заявив координатор спостереження Громадянської мережі "ОПОРА" за виборами в Черкаській області Захар Колесніченко, передає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Коли члени ДВК, які організовували голосування виборців за місцем проживання, повернулися в приміщення для голосування, спостерігач від кандидата Дмитра Кухарчука смикнув пломбу на переносному ящику для голосування. Свої дії він мотивував тим, що має намір перевірити цілісність пломб", - розповів представник "опори".

За його словами, члени ДВК порахували такі дії, як намір пошкодити пломби. Водій, який перевозив членів комісії для голосування за місцем знаходження, зробив зауваження щодо інциденту спостерігачеві і схопив його за лікоть. Після чого спостерігач вдарив водія в обличчя. Водій поліцію не викликав і покинув приміщення для голосування.

Спостерігач склали акт про намір пошкодити пломбу.

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