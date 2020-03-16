В Черкассах закрывают все ТРЦ и общепиты

Черкасский городской совет принял жесткие ограничения в связи с карантином из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении горсовета.

По словам мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, временно прекратить работу объектов общего пользования предложила исполнительному комитета городская комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Это касается работы торговых центров, заведений общественного питания, развлекательных комплексов и других мест скопления людей, независимо от форм собственности", - говорится в сообщении.

Также в горсовете на период карантина изменили работу медицинских учреждений Черкасс. В частности изменения касаются ограничения посещения больных в стационарах, отмены плановых госпитализаций, введение масочного режима, дезинфекция всех медучреждений.

Также в городе отменены занятия во всех учебных заведениях, а также отмены спортивные соревнования и игры во всех секциях и кружках.

Кроме этого в Черкассах не исключили возможность ограничения графика работы общественного транспорта, вплоть до его полной остановки.

Напомним, ранее, в связи с ужесточением карантина, в Киеве, Львове, Одессе, Запорожье, Полтаве, Николаеве, Ужгороде, Ивано-Франковске закрывают все ТРЦ, магазины и общепиты.

Отметим, 16 марта в Украине зафиксировали два новых случая коронавируса. Оба случая подтвердили у женщин в Черновицкой области. Всего в Украине подтверждено пять случаев COVID-19 - четыре в Черновицкой области и один (летальный) в Житомирской.