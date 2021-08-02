В Черкассах впервые пересадили органы одного донора нескольким пациентам

Сердце пересадили 59-летнему пациенту в Черкасском областном кардиологическом центре. Провести операцию черкасским хирургам помогали специалисты из Национального института сердечно-сосудистой хирургии им Н.Н. Амосова.

Две донорские почки были пересажены пациентам Черкасского областного онкологического диспансера.

Печень донора была перевезена в Национальный институт хирургии и трансплантологии, где ее пересадили 58-летнему мужчине, который уже несколько лет находился в листе ожидания.

Трансплантация стала возможной после согласия родственников на пожертвования органов донора. "Пациент перенес тяжелую черепно-мозговую травму, которая привела к смерти головного мозга и не оставила ему никаких шансов на жизнь", - отметили в Минздраве.

Отмечается, что операции по пересадке оранов были выполнены за счет государственного бюджета в соответствии в рамках пилотного проекта по финансированию трансплантации органов.