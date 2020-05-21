В Черкассах водитель получил три года тюрьмы за наезд на ребенка

Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)

Водитель не сбавил скорость и совершил наезд на пешеходном переходе

Суд в Черкассах приговорил водителя к трем годам тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами за наезд на ребенка. Мужчина совершил данное правонарушение на пешеходном переходе.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской местной прокуратуры.

Как сообщается, 23-летний водитель на пешеходном переходе по бульвару Шевченко грубо нарушил требования правил дорожного движения. Так, он вовремя не снизил скорость движения своего транспортного средства и совершил наезд на 26-летнего мужчину и 5-летнего мальчика.

По публичному обвинению Черкасской местной прокуратуры Приднепровский районный суд г. Черкассы 20 мая признал водителя виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее пострадавшим тяжкие телесные повреждения) УК Украины. Нарушителю избрано наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, в Днепропетровской области бывший полицейский подозревается в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия. Экс-правоохранителю сообщено о подозрении в совершении преступления.

Вместе с тем, прокуратура Киева сообщила о подозрении 29-летнему мотоциклисту по факту травмирования сотрудника полиции.

Автор: Андрей Козловский