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У Черкасах водій отримав три роки в'язниці за наїзд на дитину

Новини » Суспільство     21.05.2020 - 08:55
У Черкасах водій отримав три роки в'язниці за наїзд на дитину
Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)

Водій не зменшив швидкість та здійснив наїзд на пішохідному переході

Суд у Черкасах засудив водія до трьох років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами через наїзд на дитину. Чоловік здійснив дане правопорушення на пішохідному переході.

Про це повідомляє прес-служба Черкаської місцевої прокуратури.

Як повідомляється, 23-річний водій на пішохідному переході по бульвару Шевченка грубо порушив вимоги правил дорожнього руху. Так, він вчасно не зменшив швидкість руху свого транспортного засобу та скоїв наїзд на 26-річного чоловіка та 5-річного хлопчика.

За публічного обвинувачення Черкаської місцевої прокуратури Придніпровський районний суд м. Черкаси 20 травня визнав водія винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілим тяжкі тілесні ушкодження) КК України. Порушнику обрано покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області колишній поліцейський підозрюється у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди. Екс-правоохоронцю повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Разом з тим, прокуратура Києва повідомила про підозру 29-річному мотоциклісту за фактом травмування співробітника поліції.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ЧеркаситюрьмаводителинаездСуд
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