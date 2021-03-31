В Черкассах ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение

Местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Черкассах приняла решение перевести учеников 5-11 классов на дистанционное обучение. Младшие классы могут продолжить обучение в школах.

Об этом заявил в видеообращении мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

"С 1 по 10 апреля учащиеся 5-11 классов Черкасс переходят на дистанционное обучение. Однако, воспитанники детских садов и ученики 1-4 классов продолжат посещать образовательные учреждения", - сообщил он.

Также в пресс-службе Черкасского городского совета сообщили, что по состоянию на 30 марта коронавирусом болеет 10 учащихся и 14 сотрудников школы. Еще 142 школьника и 5 учителей находятся на самоизоляции.