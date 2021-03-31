В Черкассах ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение

Местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Черкассах приняла решение перевести учеников 5-11 классов на дистанционное обучение. Младшие классы могут продолжить обучение в школах.
Об этом заявил в видеообращении мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.
"С 1 по 10 апреля учащиеся 5-11 классов Черкасс переходят на дистанционное обучение. Однако, воспитанники детских садов и ученики 1-4 классов продолжат посещать образовательные учреждения", - сообщил он.
Также в пресс-службе Черкасского городского совета сообщили, что по состоянию на 30 марта коронавирусом болеет 10 учащихся и 14 сотрудников школы. Еще 142 школьника и 5 учителей находятся на самоизоляции.
Ранее сообщалось, что в Черкассах не будут закрывать парки и торговые центры. Мэр города заявил, что местная власть не может себе позволить снова недополучить в бюджет 200 или 100 млн гривен.
Также РБК-Украина писало, что 22 марта, в Черкасской области ужесточили карантинные ограничения. Местная власть таким образом хочет исключить попадание региона в "красную" зону.