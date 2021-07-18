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В Черкассах произошел конфликт со стрельбой, два человека пострадали

Автор: Дмитрий Левицкий

В Черкассах произошла стрельба вблизи магазина "Лесной". В результате стрельбы двое мужчин попали в больницу с огнестрельными ранениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черкасс.

Около 15:00 между тремя мужчинами на улице Дахновской возник конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и начал стрелять в сторону оппонентов. После этого стрелок убежал в лес.

"В результате стрельбы двое мужчин госпитализированы в Третью городскую больницу с телесными повреждениями спины и головы", - рассказали в полиции.

Правоохранители с помощью батальона спецназа и кинологов разыскали и задержали стрелка. Им оказался 48-летний местный житель.

"Правонарушителя задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины... На месте, где произошло происшествие, мы изъяли несколько гильз. Причины конфликта выясняют следователи", - добавили в полиции.

Полиция также опубликовала видео, на котором зафиксирован конфликт и стрельба:

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ЧеркассыСтрельба