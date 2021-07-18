ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Черкассах произошел конфликт со стрельбой, два человека пострадали

Новина українською →
Черкассы, Воскресенье 18 июля 2021 22:14
В Черкассах произошел конфликт со стрельбой, два человека пострадали Фото: в Черкассах произошла стрельба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Черкассах произошла стрельба вблизи магазина "Лесной". В результате стрельбы двое мужчин попали в больницу с огнестрельными ранениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черкасс.

Около 15:00 между тремя мужчинами на улице Дахновской возник конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и начал стрелять в сторону оппонентов. После этого стрелок убежал в лес.

"В результате стрельбы двое мужчин госпитализированы в Третью городскую больницу с телесными повреждениями спины и головы", - рассказали в полиции.

Правоохранители с помощью батальона спецназа и кинологов разыскали и задержали стрелка. Им оказался 48-летний местный житель.

"Правонарушителя задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины... На месте, где произошло происшествие, мы изъяли несколько гильз. Причины конфликта выясняют следователи", - добавили в полиции.

Полиция также опубликовала видео, на котором зафиксирован конфликт и стрельба:

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкассы Стрельба
NEWS
Нападение на пограничников на границе с Россией: что известно на данный момент
Нападение на пограничников на границе с Россией: что известно на данный момент
DAILY
Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Пустили под снос. Почему в Киеве активно уничтожают исторические здания